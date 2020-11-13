Мать Николая Фоменко стала жертвой телефонных мошенников

Телефонные мошенники оставили без денег 85-летнюю мать шоумена Николая Фоменко. Как сообщает сайт kp.ru, Галина Фоменко уже обратилась в полицию Санкт-Петербурга с жалобой.

Неизвестные позвонили Галине Николаевне и рассказали, что с ее картой происходят «мошеннические действия». Они попросили сообщить им код, который пришел ей на телефон, после чего с ее счета были списаны 77 тыс. 631 руб. «Знала, что есть мошенники. Я всех их посылала. Здесь я лоханулась, а когда я лоханулась, я не люблю об этом разговаривать», — отрезала Фоменко. О том, рассказала ли она о случившемся сыну, женщина говорить не стала.

Кроме матери Фоменко, за последние сутки в Санкт-Петербурге жертвами мошенников стали еще восемь пенсионеров.

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