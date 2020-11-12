Большой театр рассказал о миллиардных потерях за 2020 год

Большой театр из-за пандемии коронавируса лишился более 1,3 млрд рублей в 2020 году, сообщил РИА «Новости» гендиректор театра Владимир Урин.

«Потери Большого театра за этот год уже составили 1,3 миллиарда <...> Какое-то время мы получали 50% от выручки, а теперь и вовсе будем получать 25%», — рассказал Урин.

Он добавил, что из-за пандемии и карантинных мероприятий в Москве к концу года эта сумма вырастет еще сильнее.

Ранее Минкультуры РФ распорядилось с 13 ноября по 15 января сократить заполняемость театров в столице до 25% от общего числа мест в зрительном зале.

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