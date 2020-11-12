Авторы «Цоя» не пришли к согласию с семьей музыканта

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель в интервью ТАСС рассказал, что авторам картины не удалось прийти к согласию с родственниками музыканта Виктора Цоя.

Он подчеркнул, что согласие родственников для съемок фильма о вымышленных событиях, которые, по сюжету, происходили в 1990 году после гибели музыканта, ему не требовалось. «Право говорить о Цое принадлежит каждому из нас, кто угодно может сказать: «А я себе Цоя представляю вот так». И никто не может стучать кулаком по столу и утверждать, что надо по-другому. Те три песни, которые звучат в фильме, — цитаты из моих же документальных картин», — сказал он.

Ранее сын Виктора Цоя Александр 1 сентября опубликовал в социальных сетях обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором высказался против выхода фильма в прокат.

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