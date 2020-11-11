Светлаков подтвердил свою госпитализацию с коронавирусом
Михаил Кириллов
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Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков подтвердил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сказал Светлаков.
Шоумен при этом не уточнил, как давно и при каких обстоятельствах он заразился коронавирусом.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Светлаков был госпитализирован с коронавирусом после обследования у врачей.
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