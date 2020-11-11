Baza: Cергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом

Российский актер Сергей Светлаков заразился коронавирусом и был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Так, по информации канала, врачи обнаружили у шоумена значительное поражение легких. Он был незамедлительно отправлен в больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с коронавирусом.

В настоящее время состояние Светлакова остается неизвестным.

Сам актер или его близкие пока не комментировали эту информацию.

По последним данным, в Москве с начала пандемии коронавируса заразились 485 545 человек. Активная форма COVID-19 сейчас наблюдается у 127 297 пациентов.