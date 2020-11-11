Музеи и библиотеки в Москве получили рекомендацию вводить QR-коды

Московские библиотеки, музеи, зоопарки, кинотеатры и другие культурные учреждения получили от столичного Департамента культуры рекомендацию ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией», — говорится в приказе департамента.

Отмечается, что рекомендации касаются всех заведений, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, а также кинотеатры и зоопарки.

По последним данным, в Москве с начала пандемии коронавируса заразились 485 545 человек. Активная форма COVID-19 сейчас наблюдается у 127 297 пациентов.

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