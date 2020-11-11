Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино, пишет Teleprogramma.pro.

Отмечается, что родные артистки не хотят, чтобы ее фотографировали, поэтому прогулки проходят только за забором. Если Заворотнюк нужно выехать в город — машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не смогли увидеть артистку.

Также семья Заворотнюк не принимает гостей дома, потому что артистке нельзя заражаться каким-либо вирусом.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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