В Петербурге ограничат посещение театров и концертов

В Санкт-Петербурге с 16 ноября в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ограничат доступ в кинозалы, театры и концертные залы, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уточняется, что количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест. Исключение составят мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места — к примеру, на танцпол — на мероприятия допускаться не будут, билеты на такие мероприятия продаваться также не будут. Массовые мероприятия с числом участников свыше 50 человек будут запрещены как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что более 600 петербуржцев с коронавирусом находятся в реанимации.

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