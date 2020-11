Клип на песню Билли Айлиш Bad Guy набрал больше миллиарда просмотров

Клип 18-летней певицы Билли Айлиш на ее песню 2019 года Bad guy набрал больше миллиарда просмотров на YouTube.

Это первый ролик артистки, достигший такого результата.

Bad guy — песня с дебютного альбома Билли Айлиш When we all fall asleep, where do we go? Хит, созданный Айлиш совместно с ее братом Финнеасом О'Коннеллом, получил награду MTV EMA и две статуэтки «Грэмми».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билли Айлиш анонсировала фильм о себе

— Клип Билли Айлиш для «бондианы» набрал 4 миллиона просмотров за сутки

— Билли Айлиш попала в черный список правительства США из-за «разрушения страны»