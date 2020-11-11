Mash: Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Александра Лисица
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Продюсер и композитор Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что у Дробыша пневмония. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, продюсер находится в состоянии средней тяжести.
Виктор Дробыш пока не комментировал сообщения о своей госпитализации.
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