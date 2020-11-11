Шер отреагировала на события в Карабахе

Американская певица и актриса Шер, чьей исторической родиной является Армения, прокомментировала последние события в Нагорном Карабахе. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Twitter.

»<...> Вы не устали убивать армян, отнимать наши земли, оставлять наших детей сиротами? У вас есть нефть, Трамп и Эрдоган. Трамп позволил уничтожить наших союзников, курдов. Потому что у него и Эрдогана нет сердца», — написала звезда.

Кроме того, она прикрепила к своему твиту статью из британской газеты Guardian, в которой говорится о «болезненных» уступках премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Шер неоднократно публично высказывалась о происходящем в Карабахе, призывая мировое сообщество дать адекватную оценку этим событиям.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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