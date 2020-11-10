В Минкультуры раскритиковали сценарии отечественных детских фильмов

Министр культуры России Ольга Любимова раскритиковала качество подаваемых на конкурс ведомства сценариев фильмов для детской и семейной аудитории.

Она уточнила, что Минкультуры России в 2020 году поддержано 14 детских проектов и 69 анимационных картин. «Но честно подытожим и скажем, что нас по-прежнему не устраивает уровень подаваемых заявок и сценариев. Это то, с чем нам предстоит работать совместно с профессиональным сообществом. Качество пока, к сожалению, не соответствует тому, что мы ожидаем», — цитирует Любимову ТАСС. «Нам казалось, что в период самоизоляции сценаристы смогут лучше подготовиться. Но увы, конкурс хуже, чем в прошлом году», — резюмировала глава ведомства.

Ранее министр заявляла, что Минкульт хочет выпускать по четыре-пять детских фильмов ежегодно.

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