Адвокат Федосеевой-Шукшиной объяснила отсрочку развода с Алибасовым

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила отсрочку развода звезды с продюсером Бари Алибасовым.

Она рассказала, что документы на расторжение брака были переданы в юридические инстанции, а копии бумаг направлены супругу актрисы. Однако на их получение он не отреагировал. «Это решение было сложным для Лидии Николаевны, она до сих пор питает нежные чувства к супругу, но к таким действиям он подтолкнул ее сам своим поведением», — цитирует юриста ФАН. По словам Вербицкой-Линник, на решение развестись повлияли новости о помощнице Алибасова, готовой родить от него ребенка.

Правозащитница также высказала уверенность в том, что Алибасов не захочет сохранять брак. «В случае возражений мы изменим свою тактику, но для начала нам бы хотелось, чтобы он вышел на связь и озвучил свое решение, чего, к сожалению не происходит», — сказала она.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в 2018 году. В 2020 актриса заявила о разводе с продюсером.

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