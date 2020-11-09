Треть россиян называет эстрадную музыку любимой

Больше трети россиян (36%) назвали своей любимой музыкой эстрадную, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди признавшихся в любви к эстрадной музыке больше женщин (46%) и граждан в возрасте от 45 до 59 лет (42%).

На втором месте в рейтинге музыкальных предпочтений россиян расположились народные песни (28%), чаще в любви к ним признавались россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%). На третьей строчке оказалась рок-музыка (25%), которая нравится мужчинам (35%) и молодежи от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 34 лет (40%). Четвертую и пятую строчки в музыкальном топе россиян занимают военные и авторские песни — у этих категорий по 21%.

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