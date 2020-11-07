Ивлеева назвала «зашкваром» парня Бузовой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева высказалась в адрес молодого человека певицы Ольги Бузовой в новом влоге на своем YouTube-канале.

Во время поездки на своей новой машине блогер отвечала на блиц-вопросы.

Когда она услышала вопрос о том, кого она считает «зашкваром», Ивлеева назвала имя Давы (музыкальный псевдоним Давида Манукяна, возлюбленного Бузовой. — «Газеты.Ru»).

Ранее телеведущая уже высказывалась в адрес российской певицы, в частности по поводу популярности Бузовой, отмечая, что она пытается «хайпить».

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