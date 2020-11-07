Неизвестные испортили восстановленное граффити Солженицына в Твери

В Твери неизвестные испачкали краской восстановленное граффити писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына с надписью «Жить не по лжи!». Об этом сообщает издание «7×7».

Граффити расположено на фасаде дома № 29 по бульвару Радищева на уровне второго и третьего этажей здания.

Член регионального отделения правозащитного общества «Мемориал» Сергей Глушков уточнил, что следы красной краски появились в области рисунка глаз писателя. Он предположил, что неизвестные воспользовались подъемником или пейнтбольным ружьем. Правозащитник также осудил действия вандалов и назвал их «глупым хулиганством и антикультурным явлением».

«Если ты не согласен с Солженицыным в чем-то, то выражай это легальным способом — не обмазывай его портрет грязью, краской с понятным намеком», — сказал Глушаков.

Ранее граффити, созданное в 2018 году местным художником Виктором «Джокером» Лебедевым к 100-летию Солженицына, было закрашено активистами в июле 2020 года. В этом же месяце Лебедев сообщил о восстановлении изображения.

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