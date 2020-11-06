Стало известно, где Ефремов будет отбывать наказание

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Об этом этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии «ОНК Газета».

По информации издания, артист из СИЗО-5 «Водник» был этапирован в этот регион для дальнейшего отбывания наказания. При этом в материале не указывается номер колонии.

Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию. До этого сообщалось, что он хочет остаться отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Известно, что в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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