Джонни Депп остался без роли в «Фантастических тварях» после скандала с Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп в своем Instagram уведомил, что больше не будет играть роль Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари».

Ранее стало известно, что артист проиграл в британском суде по делу о клевете против таблоида The Sun. Судебное разбирательство прошло в Лондоне летом. Бывшая жена артиста Эмбер Херд, выступавшая на заседаниях в качестве свидетеля, рассказала о 14 случаях, когда она подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Деппа.

Он объяснил, что в компании Warner Bros., которая занимается производством спин-оффа «Гарри Поттера», попросила его отказаться от роли.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — написал Джонни Депп.

В Warner Bros подтвердили увольнение Деппа, пишет The Hollywood Reporter cо ссылкой на заявление студии. В компании отметили, что «Фантастические твари 3» в настоящее время находятся на этапе производства, а на роль Грин-де-Вальда будет выбран другой актер.

Премьера третьего фильма серии «Фантастические твари» намечена на лето 2022 года.