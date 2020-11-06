Директор Жванецкого назвал возможную причину его смерти

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Директор юмориста Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал телеканалу «360», от чего умер сатирик.

«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — сказал Сташкевич.

Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87 году жизни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умер сатирик Михаил Жванецкий

«Невосполнимая утрата»: Пугачева высказалась о смерти Жванецкого

Последний соведущий Жванецкого сравнил сатирика со Львом Толстым