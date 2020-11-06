Директор Жванецкого назвал возможную причину его смерти
Валерия Исполатова
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Директор юмориста Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал телеканалу «360», от чего умер сатирик.
«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — сказал Сташкевич.
Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87 году жизни.
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