Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник», где сейчас находится Михаил Ефремову, уведомление о вступлении в силу приговора актеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Оно необходимо для этапирования осужденного.

Ранее сообщалось, что Ефремов хочет остаться отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Известно, что в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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