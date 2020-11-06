Директор Жванецкого подтвердил смерть артиста

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в беседе с телеканалом «360» подтвердил сообщения о том, что артист умер.

Причину смерти Сташкевич называть не стал. «Да, умер. Да, сегодня», — сказал он.

В начале октября артист объявил о прекращении публичных выступлений из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и возраста. Народному артисту России Михаилу Жванецкому было 86 лет.

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