Жена Ярмольника подтвердила свою госпитализацию с COVID-19

Супруга артиста Леонида Ярмольника Оксана в беседе с «Рен ТВ» подтвердила информацию о том, что была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Ярмольник, она попала в больницу 4 дня назад и сейчас чувствует себя хорошо. «Сейчас выписывают. Состояние было среднее, не тяжелое. Ковид вылечили, все хорошо. Носите маски, не попадайтесь», — сказала она.

По последним данным, в России зафиксировано 1 733 440 случаев коронавируса. За прошедшие сутки было выявлено рекордное число случаев заражения — 20 582.

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