В Донбассе провалилась премьера украинского фильма о войне

Премьера украинского фильма «Атлантида» провалилась в Донбассе, сообщил украинский журналист Александр Махов у себя в Facebook.

Премьера должна была состояться в подконтрольном Киеву Краматорске. Кроме Махова, на сеанс пришло два человека. Показ мог начаться, только если в зал пришло бы пятеро человек. «Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции. За углом Краматорска армия на фронте, а победа, даже на экране — никому на Донбассе не нужна», — посетовал Махов.

Махов также выразил надежду, что фильм Валентина Васяновича будет выдвинут на премию «Оскар».

В «Атлантиде» события развиваются в будущем — в 2025 году в опустошенном Донбассе, через год после окончания гражданской войны и победы Украины.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.

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