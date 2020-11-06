System Of A Down посвятила первые за 15 лет новые песни Карабаху

Армяно-американская рок-группа System Of A Down выпустила первые за 15 лет новые песни.

Два сингла — The Land и Genocidal Humanoidz — посвящены конфликту в Нагорном Карабахе. «Свобода слова — это не то, чем пользуются все, но ей пользуемся мы, и часть ответственности заключается в том, чтобы выяснять истину, когда это возможно. Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, культуру и страну. Сейчас не время закрывать глаза», — написал в Facebook фронтмен группы Серж Танкян. Он обвинил руководство Азербайджана и Турции в попытке захвата Карабаха и Армении и геноциде.

Прибыль от продажи синглов будет направлена на помощь Карабаху.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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