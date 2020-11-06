Адвокат заявил о скором завершении следствия по делу Дрожжиной и Цивина

Адвокат Павел Астахов заявил, что следственный комитет РФ в ближайшее время завершит расследование дела в отношении артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, которых обвиняют в мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова.

По словам Астахова, защищающего интересы Баталовых, следствие готово вынести обвинительное заключение и передать его в прокуратуру на утверждение, после чего дело поступит в суд. Также Астахов заявил о «странном письме» в адрес Марии Баталовой с требованием «принять обратно имущество по договору ренты». «Очевидно, они забыли, что это невозможно в силу ареста этого имущества, наложенного ранее следователем», — цитирует юриста ТАСС.

Кроме того, Баталовы заявляют, что обвиняемые сняли с их счетов и из их банковской ячейки наличные денежные средства на общую сумму более $500 тыс.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.

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