Disney отменила премьеры «Смерти на Ниле» и «Главного героя» из-за пандемии
Александра Лисица
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Студия Disney отменила премьеры фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольсом и экранизации произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», сообщает The Hollywood Reporter.
Премьеры были запланированы на 10 и 16 декабря. От проката пришлось отказаться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Многие кинотеатры остаются закрытыми или закрываются.
Новые даты премьер пока не назначены.
24 декабря Disney планирует запустить в прокат кинокомикс «Чудо-женщина: 1984».
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