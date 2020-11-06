Disney отменила премьеры «Смерти на Ниле» и «Главного героя» из-за пандемии

Студия Disney отменила премьеры фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольсом и экранизации произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», сообщает The Hollywood Reporter.

Премьеры были запланированы на 10 и 16 декабря. От проката пришлось отказаться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Многие кинотеатры остаются закрытыми или закрываются.

Новые даты премьер пока не назначены.

24 декабря Disney планирует запустить в прокат кинокомикс «Чудо-женщина: 1984».

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