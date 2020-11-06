Mash: жена Ярмольника госпитализирована с пневмонией

Жена Леонида Ярмольника, дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Ярмольник заболела 25 октября и до осложнения состояния лечилась дома. Медики приняли решение о госпитализации, сейчас женщина находится под наблюдением.

Семья Оксаны Ярмольник пока не комментировала сообщения о ее болезни.

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