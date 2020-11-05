Нолан прокомментировал сборы «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан в беседе с Los Angeles Times прокомментировал сборы фильма «Довод».
Мировой бокс-офис «Довода» составил $347 млн при бюджете в $200 млн. В прессе прокат считают неудачным, но Нолан не согласен. «Я переживаю, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза», — сказал он. Нолан считает, что продюсеры теперь откладывают премьеры, чтобы заставить кинотеатры взять на себя убытки от пандемии коронавируса, хотя могут адаптироваться к новым реалиям.
«Довод» вышел в мировой прокат 26 августа 2020 года. Российская премьера картины состоялась 3 сентября 2020.
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