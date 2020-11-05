Алсу зарегистрировала имя дочери Микеллы в качестве товарного знака

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя 12-летней дочери Микеллы в качестве товарного знака, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего артистка зарегистрировала четыре варианта имени: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Товарные знаки могут быть использованы для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники.

В 2019 году Микелла Абрамова оказалась в центре скандала. Из-за накрутки при смс-голосовании ее победу на конкурсе «Голос. Дети» пришлось аннулировать.

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