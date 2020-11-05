«Уродует нашу молодежь»: Пригожин раскритиковал Моргенштерна

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал рэпера Моргенштерна.

По словам Пригожина, он не хотел бы, чтобы на творчестве рэпера воспитывались его дети. «Музыка призвана воспитывать людей, воспитывать вкус, а у нас что получается? Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», — негодует продюсер.

Он также напомнил, что в России есть штрафы за мат. «Вот вам Шнур (Сергей Шнуров), Моргенштерн. Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста», — высказался Пригожин.

Иосиф Пригожин поделился своим мнение о Моргенштерне после того, как рэпер принял участие в записи передачи интервьюера Юрия Дудя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пригожин ответил на насмешки Шнурова

— Пригожин высмеял Шнурова за частые нападки

— Пригожин похвалил пародию женщин-заключенных на клип Little Big