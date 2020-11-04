Московский театр им. Ермоловой отменил часть постановок из-за болезни Меньшикова

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой отменил часть запланированных постановок из-за болезни своего директора Олега Меньшикова. Об этом говорится на официальной странице театра в Instagram.

«Дорогие зрители, к сожалению, у нас ещё одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», — сообщили в театре.

Отмечается, что все прочие спектакли состоятся по расписанию. Зрители также смогут сдать купленные билеты на представления с участием актера.

О причинах плохого самочувствия директора и художественного руководителя театра не сообщается.

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