Михаил Ефремов начал переговоры о службе в хозотряде СИЗО

Актер Михаил Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на адвоката Петра Хархорина. Когда в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника следственного изолятора. «Могу сказать одно — я сегодня только был у него в изоляторе. Вопрос этот обсуждается, но пока не решен. Я не в курсе с кем он конкретно обсуждает, но такая вероятность есть», — сказал юрист.

Известно, что в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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