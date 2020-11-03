Внука Пугачевой заподозрили в скорой свадьбе

Внука певицы Аллы Пугачевой, сына певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарова заподозрили в скорой свадьбе, сообщает Teleprogramma.pro.

Девушка по имени Мария, которой приписывают роман с 22-летним Байсаровым, опубликовала у себя в социальных сетях фотографию с кольцом, похожим на помолвочное, и партнером, лицо которого она не показывает.

Слухи об отношениях Дени и Мария не комментировали.

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков, с 2017 года женат на модели Алене Красновой.

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