Денис Мацуев выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Вене

Находящийся в Вене музыкант Денис Мацуев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего в городе.

Из Австрии с Венским филармоническим оркестром и дирижером Валерием Гергиевым Мацуев должен вылететь на концерт в Японию. «Пишут о погибших, о выстрелах. Мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Безумный год», — написал музыкант в Facebook.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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