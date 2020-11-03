Денис Мацуев выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Вене
Находящийся в Вене музыкант Денис Мацуев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего в городе.
Из Австрии с Венским филармоническим оркестром и дирижером Валерием Гергиевым Мацуев должен вылететь на концерт в Японию. «Пишут о погибших, о выстрелах. Мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Безумный год», — написал музыкант в Facebook.
Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мацуев отложит празднование юбилея до возможности выступить на сцене
— Путин назвал Мацуева человеком яркого и щедрого таланта
— Папа Римский выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Вене