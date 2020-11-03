«Ребекку» и «Эмили в Париже» назвали самыми провальными проектами Netflix

Фильм «Ребекка» и сериал «Эмили в Париже» стали самыми провальными проектами Netflix, пишет издание Independent, ссылаясь на низкие оценки от критиков и зрителей.

Авторы рейтинга назвали адаптацию «Ребекки» пустой, а «Эмили в Париже» обвинили в том, что французы в сериале изображены «ужасными снобами».

Кроме того, в антирейтинг вошел сериал Райана Мерфи «Голливуд», сериалы «Космические войска», «Ненасытная», «Вдали», триллер «Что, если», исторический телесериал »Марко Поло», фильмы «Будка поцелуев», «Разум в огне», «Тайная одержимость» и др.

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