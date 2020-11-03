«Переписывали на себя жилье»: продюсер рассказал об афере с имуществом Баталовых

Продюсер Марк Рудинштейн в беседе с «Московским Комсомольцем» рассказал о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, входили в доверие к пожилым артистам.

По словам Рудинштейна, пара знакомилась с одинокими актерами, часто бывала на звездных похоронах. «Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь», — рассказал продюсер. «Эта их манера пролезть в щель всех удивляла, но, так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог», — добавил Рудинштейн.

Он добавил, что у него не укладывается в голове, что Цивин и Дрожжина могли обмануть семью Баталовых.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест.

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