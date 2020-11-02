ВГТРК запустила собственную цифровую платформу

ВГТРК во время онлайн-презентации объявила о запуске собственной цифровой платформы «Смотрим».

Подписчикам медиасервиса после бесплатной регистрации будет доступен каталог аудио- и видеоконтента входящих в холдинг СМИ, а также прямой эфир большинства федеральных телеканалов.

«Смотрим» планируется запустить в виде мобильных приложений и сайта, в платформу войдут онлайн-кинотеатр, цифровой приемник для телевизионного и радиоэфира и информационный портал.

Первой премьерой на платформе станет гала-концерт «Жизнь в опере» Пласидо Доминго в Большом театре с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсуфа Эйвазова и Михаэля Фолле.

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