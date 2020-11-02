Для обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова требуют до 20 лет тюрьмы

Прокурор попросил суд назначить фигурантам дела об организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году от 11 до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Для обвиняемого Казуева попросили наказания в виде 20 лет в колонии строгого режима, для Ибрагимова — 18 лет, для Магомедова — 11 лет, для Халдузова — 19 лет.

Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года, у них обнаружили взрывное устройство. 30 октября стало известно о завершении судебного следствия по уголовному делу о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия, 2 ноября в суде начались прения сторон.

Киркоров не был признан потерпевшим по делу о подготовке теракта.

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