Леди Гага выступит на мероприятиях в поддержку Байдена накануне выборов

Американская певица Леди Гага выступит на предвыборном мероприятиях в поддержку кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Мероприятия пройдут в Питтсбурге, штат Пенсильвания в понедельник, 2 ноября.

Ожидается, что на них Байден совместно с кандидатом на пост вице-президента США от демократов Камалой Харрис проведет агитацию в рамках встречи с членами профсоюзов и профсоюзными лидерами.

Кроме того, среди музыкальных гостей мероприятий представлен музыкант Джон Ледженд.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.

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