Британия повторно приостанавливает работу кинотеатров из-за COVID-19

Британские власти приняли решение о закрытии кинотеатров на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Данное решение было принято из-за растущих темпов выявления новых случаев заражения COVID-19, которые обгоняют прогнозы экспертов. Специалисты предполагали, что число умерших с коронавирусом за зиму поднимется до 85 000 человек.

Так, британские кинотеатры останутся закрытыми до начала декабря.

Кроме кинотеатров правительством были наложены ограничения на работу заведений, которые не занимаются продажей товаров и услуг первой необходимости.

За последнее время число новых случаев COVID-19 достигает свыше 20 тыс. человек ежедневно. При этом скончались за время пандемии всего 46 717 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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