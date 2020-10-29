Сибирская школьница покажет фильм по рассказу Кинга в 2020 году

Сибирская школьница Диана Костырина и томский киноклуб «Сибирские киномастерские» планируют в 2020 году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу писателя Стивена Кинга «Женщина в палате».

Права на экранизацию писатель продал 16-летней Диане за $1 в рамках проекта Dollar Babies, направленного на помощь начинающим кинематографистам. До конца года его покажут в Томске, а в 2021 году — представят на фестивале Dollar Babies Russia, передает ТАСС со ссылкой на продюсера ленты, руководителя киноклуба Романа Дваладзе.

По сюжету «Женщины в палате» мужчина дал своей матери, умирающей в клинике от рака желудка, смертельную дозу болеутоляющих таблеток.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стивен Кинг снова продал права на экранизацию своих рассказов за $1

— Стивену Кингу понравился российский сериал «Эпидемия»

— Писательница Вагнер прокомментировала похвалу Кинга в адрес «Эпидемии»