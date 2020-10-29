Цивин и Дрожжина пообещали вернуть имущество семье Баталова

Супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хотят вернуть имущество актера Алексея Баталова его семье, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

У Кучерены они хотели узнать, как расторгнуть договор пожизненной ренты. «Мы с ними встретились, поговорили. Я заявил о своей позиции — надо все вернуть. Они на это ответили, что так и хотят сделать», — уточнил Кучерена. Расторгнуть договор супруги хотели в студии Никиты Михалкова, но выяснилось, что подлинники документов находятся у следователя, а имущество арестовано.

Пара обещает вернуть имущество, которое оформлено на Дрожжину: одну треть доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартиру в 1-м Самотечном переулке.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

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