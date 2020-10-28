Премьеру новой «Лары Крофт» отменили из-за коронавируса

Художественный фильм «Лара Крофт 2» исчез из плана премьер студии MGM, сообщает The Wrap.

Премьера картины Бена Уитли была запланирована на март 2021 года. Предположительно, ее пришлось сдвинуть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Главную роль, как и в фильме 2018 года, должна была сыграть Алисия Викандер.

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