Премьеру новой «Лары Крофт» отменили из-за коронавируса
Александра Лисица
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Художественный фильм «Лара Крофт 2» исчез из плана премьер студии MGM, сообщает The Wrap.
Премьера картины Бена Уитли была запланирована на март 2021 года. Предположительно, ее пришлось сдвинуть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Главную роль, как и в фильме 2018 года, должна была сыграть Алисия Викандер.
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