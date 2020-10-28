Мошенники похитили у певицы Нины Шильниковой 3,3 млн рублей

Заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова стала жертвой мошенников, передает агентство «Москва».

Мошенница позвонила 86-летней певице на домашний телефон, представилась сотрудницей пенсионного фонда и пообещала, что к ней приедет курьер и заменит пенсионную книжку. Курьер заявил, что будет менять наличные деньги — старые валюты на новые. В итоге Шильникова отдала ему 1,5 млн руб., $14 тыс. и €5 тыс. Общий ущерб превысил 3,3 млн руб.

Получив деньги, мужчина ушел. Похититель попал на камеры видеонаблюдения, его личность устанавливается.

Нина Шильникова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, где преподавала с 1962 года, с 1993 года была профессором.

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