Baza: Роман Виктюк находится в реанимации с COVID-19

У режиссера Романа Виктюка выявили коронавирус нового типа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, режиссер был госпитализирован в отделение второй терапии ГКБ им.Бахрушиных в Москве, однако его состояние ухудшилось. В настоящее время Виктюк переведен в отделение реанимации, указано в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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