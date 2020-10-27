Звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев заразился COVID-19

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает ФАН.

Известно, что болезнь протекает не в тяжелой форме, артист находится дома. «Сейчас сделал КТ, ничего страшного, там всего семь процентов. У меня легкая форма, слава Богу», — сказал он. «Если бы это не называлось коронавирусом, то я подумал бы, что у меня легкая простуда», — рассказал о своем самочувствии Стругачев.

Всего в Театре имени Ленсовета, где служит артист, коронавирусом заразились 12 человек.

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