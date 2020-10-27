Петросян ответил на слухи о своей госпитализации с коронавирусом
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Юморист Евгений Петросян ответил на слухи о том, что он был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц.
В беседе с ТАСС народный артист РСФСР рассказал, что проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо. «Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», — уточнил он, не подтвердив наличие у себя коронавирусной инфекции.
Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что у Петросяна предварительно подтверждена коронавирусная инфекция.
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