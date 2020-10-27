«В твердом уме»: адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Адвокат Петр Хархорин в беседе с РИА «Новости» рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова в СИЗО.

По словам Хархорина, сейчас Ефремов готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций о назначении ему наказания в виде 7,5 лет колонии. «Михаил Олегович не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает свое мнение однозначно», — сказал адвокат, добавив, что артист считает наказание несправедливым.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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