Тарантино порекомендовал хоррор-фильм для просмотра в Хэллоуин

Кинорежиссер Квентин Тарантино в беседе с продюсером Элаем Ротом порекомендовал поклонникам посмотреть в Хэллоуин фильм «Дьявол отсчитал пять», сообщает Entertainment Weekly.

По сюжету картины с актером и музыкантом Лейфом Гарреттом в главной роли, банда детей-убийц уничтожает взрослых. По словам Тарантино, он давно слышал об этом фильме. «Лейф Гаррет играет замечательно. Отличное кино и совершенно отбитое, что и делает его великим. Оно снесло мне крышу», — признался Тарантино.

Фильм «Дьявол отсчитал пять» вышел в 1974 году. Рейтинг фильма на популярном агрегаторе информации о кино IMDb — 5,1 баллов из 10.

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