Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии общего режима по делу о смертельным ДТП, надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, передает ТАСС.

Правозащитник сообщил, что защита артиста намерена подать жалобу в эту инстанцию.

«Члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 «Водник». Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен», — сказал Мельников.

По его словам, актер считает, что «на исход дела повлиял резонанс», но при этом он рассчитывает на смягчение своего приговора.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.